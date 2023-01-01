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Kodacy 是由 Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE) 開發的教育平台。 該平台旨在為世界各地的每個人提供負擔得起且易於獲得的教育。 透過其創新產品和專門設計的課程，Kodacy 透過虛擬平台提供線上課程，以方便所有人進行與時間無關的學習！

網站： kodacy.com

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