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Kantar Marketplace 是一個自動化市場研究平台，專為想要更快測試、學習和行動的洞察專業人士、行銷人員和代理商而設計。該平台建立在行業領先的專業知識和經過驗證的方法的基礎上，可在數小時而不是數天內提供結果。它具有一系列消費者洞察工具，包括調查和基於人工智慧的研究解決方案。我們一流的分析儀表板讓您可以控制自己的視圖，讓您可以輕鬆解釋您的結果。將測試結果或與我們的標準進行比較。該平台旨在滿足您的需求，因此您可以為每個專案提供適量的支持，從自助服務、引導式自助服務和專家服務選項中進行選擇。銷往全球 70 多個市場。
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