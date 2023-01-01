WebCatalog
Jumia Food Tunisie

Jumia Food Tunisie

food.jumia.com.tn

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Jumia Food Tunisie」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

從突尼斯 100 多家最好的餐廳訂購午餐和晚餐 ✔ 快速送貨上門 ✔ 在線或透過智慧型手機訂購

網站： food.jumia.com.tn

免責聲明：WebCatalog 與 Jumia Food Tunisie 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Jumia Food Algérie

Jumia Food Algérie

food.jumia.dz

Jumia Food Côte d'Ivoire

Jumia Food Côte d'Ivoire

food.jumia.ci

Jumia Food Maroc

Jumia Food Maroc

food.jumia.ma

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Courses U

Courses U

coursesu.com

Decathlon Algérie

Decathlon Algérie

decathlon.com.dz

Picard

Picard

picard.fr

Jumia Côte d'Ivoire

Jumia Côte d'Ivoire

jumia.ci

Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

Jumia Algérie

Jumia Algérie

jumia.dz

Intermarché

Intermarché

intermarche.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策