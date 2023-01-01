Jumia Food Côte d'Ivoire
food.jumia.ci
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Jumia Food Côte d'Ivoire」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
在阿比讓訂購餐點、酒精飲料和購物。讓您附近最好的餐廳和商店為您提供菜餚和產品✔ 送貨上門✔ 超市、Socofrais、肯德基、披薩...✔ 下載 Jumia Food Côte d'Ivoire 應用程序
網站： food.jumia.ci
免責聲明：WebCatalog 與 Jumia Food Côte d'Ivoire 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Jumia Food Maroc
food.jumia.ma
Jumia Food Algérie
food.jumia.dz
Jumia Food Tunisie
food.jumia.com.tn
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Courses U
coursesu.com
Jumia Tunisie
jumia.com.tn
Frinchti
frichti.co
Jumia Côte d'Ivoire
jumia.ci
Jumia Sénégal
jumia.sn
Marionnaud
marionnaud.fr
Carrefour
carrefour.fr
LeclercDrive
leclercdrive.fr