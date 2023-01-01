Info-Tech Singapore

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

我們基於雲端的 HRMS 和會計軟體讓業務變得簡單。 Info-Tech 提供屢獲殊榮的 Saas 雲端 HRMS 和會計軟體，協助您實現業務目標。整合在一起，我們使您的業務管理變得輕鬆簡單。

網站： info-tech.com.sg

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