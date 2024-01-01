Ikigai 的營運 BI 平台改變了企業制定戰術決策的方式。業務用戶友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和準備數據並運行強大的人工智慧分析，以實現其業務目標。 DeepMatch 甚至可以在幾分鐘內將最不同的資料集拼接在一起，而無需任何資料預處理。這項專利技術隨著時間的推移而不斷改進，並向人類學習。專有的 DeepCasting 技術可以根據短短幾週的數據產生預測，並且比任何其他方法都具有更高的準確性。 Ikigai 專有的 DeepPlan 分析不是比較少數假設場景，而是評估多達 10^19 個選項，並針對任何給定參數確定最佳選項。 Ikigai 以麻省理工學院關於人工智慧和機器學習的前沿研究為基礎，具有獨特的優勢，可以幫助營運團隊在不確定性和不斷變化的情況下提高決策的速度和準確性，最終提高其業務的投資回報率，同時採用最新的數據科學技術任何數據專業人員都可以存取。了解更多 https://www.ikigailabs.io

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