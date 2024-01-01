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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Hyro 正在連接世界，一次可進行數千個由人工智慧驅動的對話。作為排名第一的自適應通訊公司，我們正在利用自然語言自動化和計算語言學將複雜的數據轉化為簡單的對話。美國各地的企業，包括 Baptist Health、Mercy Health 和 Rent.com，都相信 Hyro 能夠用簡單、快速且可擴展的自適應對話體驗來取代他們僵化的、基於意圖的聊天機器人和 IVR 系統。我們的願景是在任何對話環境中實現 24/7 自動化數位交互，以便公司能夠輕鬆溝通、轉換更多並在此過程中收集可操作的客戶見解。

目錄:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

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