Google Surveys

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定制調查。真實的見解。 Google 調查為您提供了一種快速、經濟高效的方式來深入了解目標受眾的想法。收集所需的見解，以做出更明智、更快速的業務決策 - 只需傳統市場研究所需時間的一小部分。
網站： marketingplatform.google.com
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