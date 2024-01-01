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Glow 是一流的研究技術，可以更輕鬆、更快速地收集可操作的人類見解。 Glow 支援品牌進行品類 U&A、受眾分析、品牌健康、概念測試、市場測試、投資報酬率評估、ESG/永續診斷等。 Glow 平台易於學習且易於使用，即時資料視覺化、即時語言翻譯和一鍵分析等功能可確保您能夠快速根據您的見解採取行動。了解 Bain、Reckitt、Mondelez、Puma、Carat、Publicis 和 R/GA 等先進品牌如何利用 Glow 來降低風險、消除猜測並幫助其業務發展

目錄:

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