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Blitzllama 是一個使用者洞察平台，可協助產品團隊打造更好的產品。 Blitzllama 有三種產品： * 產品內調查使您能夠針對特定用戶並在您的產品中捕獲他們的即時見解。產品內調查是持續優化使用者旅程、根據使用者輸入驗證產品創意以及揭示客戶流失原因的好方法。 * 人工智慧分析不僅將回應分類為主題和情緒，還執行交叉問題和相關性分析以提供調查見解。所有回饋資料都保存在單一儲存庫中，這非常適合搜尋和分析歷史回饋。 * 概念測試可讓您在使用者與新原型或模型互動時提出問題，以收集關鍵的發現前見解。

目錄:

Productivity
使用者研究軟體

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