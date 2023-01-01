替代項 - Google Sheets

Microsoft Excel Online

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使用 Microsoft Excel 線上版本建立、編輯和分享 Excel 電子表格。與其他人即時合作處理共享專案。 Microsoft Excel 是 Microsoft 為 Windows、macOS、Android 和 iOS 開發的電子表格。它具有計算、圖形工具、資料透視表和稱為 Visual Basic for Applications 的巨集程式語言。它是這些平台上應用非常廣泛的電子表格，特別是自 1993 年版本 5 以來，它已經取代 Lotus 1-2-3 成為電子表格的行業標準。 Excel 是 Microsoft Office 軟體套件的一部分。