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使用 WebCatalog 上「NotebookLM」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

人工智慧優先的筆記本，以您自己的文件為基礎，旨在幫助您更快地獲得見解。 NotebookLM 是一款實驗性產品，旨在利用語言模型的強大功能和前景與現有內容相結合，更快獲得關鍵見解。將其視為虛擬研究助理，可以總結事實、解釋複雜的想法並集思廣益新的聯繫——所有這些都基於您選擇的來源。 NotebookLM 和傳統 AI 聊天機器人之間的一個關鍵區別在於，NotebookLM 可以讓您在筆記和來源中「紮根」語言模型。源頭紮根有效地創建了一個熟悉與您相關的資訊的個人化人工智慧。從今天開始，您可以在您選擇的特定 Google 文件中使用 NotebookLM，我們很快就會添加其他格式。

網站： notebooklm.google.com

免責聲明：WebCatalog 與 NotebookLM 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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