人工智慧優先的筆記本，以您自己的文件為基礎，旨在幫助您更快地獲得見解。 NotebookLM 是一款實驗性產品，旨在利用語言模型的強大功能和前景與現有內容相結合，更快獲得關鍵見解。將其視為虛擬研究助理，可以總結事實、解釋複雜的想法並集思廣益新的聯繫——所有這些都基於您選擇的來源。 NotebookLM 和傳統 AI 聊天機器人之間的一個關鍵區別在於，NotebookLM 可以讓您在筆記和來源中「紮根」語言模型。源頭紮根有效地創建了一個熟悉與您相關的資訊的個人化人工智慧。從今天開始，您可以在您選擇的特定 Google 文件中使用 NotebookLM，我們很快就會添加其他格式。

網站： notebooklm.google.com

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