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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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文檔機器人人工智慧。 ChatGPT 用於您的文件。 透過經過您的內容和文件訓練的人工智慧聊天機器人，為您、您的客戶或您的團隊獲得即時答案。 節省金錢並改善客戶的支援體驗、團隊的工作效率以及利用現有業務知識進行 AI 文案！

網站： docsbot.ai

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