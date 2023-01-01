替代項 - Google Docs

iCloud Pages

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Pages 是由 Apple Inc. 開發的文字處理器。它是 iWork 生產力套件的一部分，可在 macOS、iPadOS 和 iOS 作業系統上運行。它也可以在 iCloud 網路上使用。Pages 的第一個版本於 2005 年 1 月 11 日發布，一個月後發布。