替代項 - Google Docs
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用線上版本的 Microsoft Word 免費協作。將文件儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 開發的文字處理器。它於 1983 年 10 月 25 日首次發布，名稱為 Multi-Tool Word for Xenix 系統。隨後的版本後來為其他幾個平台編寫，包括運行DOS 的IBM PC（1983 年）、運行Classic Mac OS（1985 年）的Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS /2（1989 年）、Microsoft Wind...
iCloud Pages
icloud.com
Pages 是由 Apple Inc. 開發的文字處理器。它是 iWork 生產力套件的一部分，可在 macOS、iPadOS 和 iOS 作業系統上運行。它也可以在 iCloud 網路上使用。Pages 的第一個版本於 2005 年 1 月 11 日發布，一個月後發布。
Zoho Writer
zoho.com
實力作家。有力的話語。 我們相信言語的力量。這就是我們創建 Writer 的原因，這是一款可在所有裝置上使用的強大文字處理器。與隊友即時協作。免費建立優雅、鼓舞人心的文檔。