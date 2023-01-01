Google Alerts 是一項內容變更偵測和通知服務，由搜尋引擎公司 Google 提供。當該服務發現與使用者的搜尋字詞相符的新結果（例如網頁、報紙文章、部落格或科學研究）時，會向使用者發送電子郵件。 2003年，Google推出了Google Alerts，這是Naga Kataru努力的成果。他的名字出現在 Google Alerts 的三項專利上。Google 報告稱，截至 2013 年，該系統無法正常運作：「我們遇到了一些問題，Alerts 沒有我們希望的那麼全面」。然而，該服務仍在運行，並且在世界各地都可以完全存取。 Google Alerts 繼續面臨嚴重的效能問題和暫時的區域不可用，但 Google 技術支援已成功解決用戶在其官方論壇上報告的問題。索引是 SEO 社群中眾所周知的術語，當 Google 發送機器人來抓取網站時該頁面被加入到他們的資料庫中，當使用者輸入一組特定的關鍵字時就會出現。 DigitalGov 是這麼說的：「如果網站優化正確，谷歌和其他搜尋引擎就會對頁面及其各自的關鍵字進行蜘蛛抓取和索引，從而使政府網站在用戶搜尋相關資訊時能夠在搜尋引擎中排名靠前。 ”

網站： google.com

免責聲明：WebCatalog 與 Google Alerts 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。