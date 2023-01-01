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替代項 - GitLab

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。GitHub 免費提供其基本服務。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 ...

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基於 Web 的版本控制儲存庫託管服務，適用於使用 Mercurial（從發佈到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修訂控制系統的源代碼和開發項目。 Bitbucket 提供商業計劃和免費帳戶。截至 2010 年 9 月，它提供具有無限數量私人儲存庫的免費帳戶（免費帳戶最多可擁有 5 個用戶）。Bitbucket 與 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 軟體整合。 它類似 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 傳統上透過私人專有軟體...

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea 是一個用 Go 編寫的社群管理的輕量級程式碼託管解決方案。它是在麻省理工學院許可下發布的。

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

了解 Scalingo，它是第一個經過歐洲 PaaS 認證的 HDS（健康資料託管）和 ISO 27001。在法國託管您的應用程式並享受一流的客戶支援。更快地部署您的應用程式。

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