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可持續、合乎道德的運動服有 XXS 至 6XL 尺寸可供選擇。 Girlfriend Collective 用回收材料製作運動服，因為垃圾穿起來比污染地球更好。不浪費，就穿吧。

網站： girlfriend.com

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