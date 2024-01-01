在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「GaGaNode」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

GaGaNode 是下一代去中心化住宅 IP + 頻寬市場，旨在透過 Web3.0 技術緩解全球 IPv4 位址短缺問題。 GaGaNode是為了幫助使用者獨立掌握閒置的家庭頻寬資源而開發的。用戶無需公網IP，在家中即可透過Idle Electronics參與Web3網路。 GaGaNode鼓勵大家減少對新挖礦設備的投資，盡可能透過軟體移植的方式將GaGaNode安裝在任何閒置的電子設備上，例如Raspberry Pi、Android手機、Arm SBC、TV Box、Xbox、Playstation等電子設備上。

網站： gaganode.com

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