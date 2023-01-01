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您必須鎖定家具、電器或電子產品投資的日子已經一去不復返了。開始租房子並告別所有麻煩和不適，因為您現在可以在 24-72 小時內佈置好您的家或辦公室。只需在手機上輕按幾下，即可為您的房源設定您最喜歡的家具、電器和電子產品。

網站： rentomojo.com

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