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Funimation Global Group, LLC 是一家美國娛樂公司，專門從事東亞媒體（尤其是日本動漫）的配音和發行。該公司由福永將軍和他的妻子辛迪創立，丹尼爾·科卡諾格及其家人出資，他們成為該公司的投資者。 Funimation 總部位於德州 Flower Mound，是北美領先的動漫和其他外國娛樂產品發行商之一。已授權《七龍珠》、《海賊王》、《遊遊白書》、《我的英雄學院》、《進擊的巨人》、《妖精的尾巴》、《黑色四葉草》、《水果籃子》、《暗殺教室》 、《星際牛仔》、《東京食屍鬼》、《Code Geass》等熱門影集。 。 Funimation 於 2005 年 5 月 11 日被 Navarre Corporation 收購； 2011 年 4 月，Navarre 以 2,400 萬美元的價格將 Funimation 賣給了包括 Fukunaga 在內的一群投資者。 2017年至2019年，索尼影視娛樂公司（透過索尼影視電視）擁有該公司95%的股份，自2019年起，索尼集團公司透過其兩個子公司之間的合資企業經營該公司：索尼影視娛樂公司（透過索尼影視）電視）和日本索尼音樂娛樂公司（透過 Aniplex）。

網站： funimation.com

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