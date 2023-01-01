靜態網站的完整 Web 表單解決方案。 FormBold 是一個強大的表單 API 和無伺服器表單後端，可與所有託管、SSG 和框架配合使用。直接將表單提交接收到您的電子郵件收件匣、slack、telegram、notion 等。可與任何 Static、Jamstack 和 SSG 網站一起使用，包括 - HTML、React、Next.js、Gatsby、Vue、Nuxt、Hugo 和 Jekyll。

網站： formbold.com

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