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Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。Netlify 客戶包括Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、Nike、思科、Atlassian、LiveChat、聯合利華、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Peloton、 Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和紅杉資本。

網站： netlify.com

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