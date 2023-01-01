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Filmijob 是一個非同步視訊面試平台，旨在透過使用視訊、大數據技術和人工智慧來自動化選拔過程。我們分析每個答案並從候選人中提取有價值的資訊：表達的情緒、演講的轉錄、軟技能、關鍵字...

網站： filmijob.com

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