UASD Virtual

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在資訊和通訊技術加速發展並影響人們和城鎮日常生活的歷史時刻，UASDVIRTUAL 敞開大門，回應新時代的需求。教育勾勒出教與學過程的新場景：以電腦為媒介的數位時代的到來，打破了傳統範式，使教育模式發生了巨大變化，新的溝通可能性的出現讓我們有機會透過遠距教育傳播知識。 美國首要地位與時俱進，並為了縮小絕大多數人與文化利益之間的差距，在其課程中插入了提供不同距離模式的內容，以便為學生提供更多更好的機會。由於時間、工作、距離或家庭原因，無法有系統地攻讀大學學位。 UASD虛擬校園為所有使用者提供了溝通、協作和知識傳播的工具，使他們能夠克服傳統教育模式的空間和時間障礙。這個虛擬空間為他們提供了多樣化的學習資源，並整合了 Web 2.0 工具，鼓勵該社群的接收者將自己融入動態環境中，利用資訊通訊技術進行學習管理。

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