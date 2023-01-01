Fieldlens
app.fieldlens.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Fieldlens」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Fieldlens 是唯一一款可以每週為您節省時間並把您繁忙的工作當早餐的免費工具。這是全面的現場協作。從即時觀察到自動每日報告，再到遺留問題清單，Fieldlens 使專案團隊能夠獲得相同的視圖，以便他們可以即時詳細了解專案。
網站： fieldlens.com
免責聲明：WebCatalog 與 Fieldlens 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Assign It To Me
app.assignittome.com
ArchiSnapper
app3.archisnapper.com
FeatureMap
featuremap.co
Qatalog
qatalog.com
ExhibitDay
exhibitday.com
Flow
useflow.xyz
nTask
app.ntaskmanager.com
Monograph
dashboard.monograph.io
Simply Wall St
simplywall.st
KanbanFlow
kanbanflow.com
ScrumGenius
app.scrumgenius.com
Thunk Notes
app.thunknotes.com