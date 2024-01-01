ERMES是一個綜合數據+媒體平台。其目標是利用數據和人工智慧讓所有公司（無論大小）的廣告變得簡單、準確且有利可圖。 ERMES 平台包括： - 超過 2.95 億個確定性消費者檔案（240MM 美國/55MM 法國），擁有超過 380 個細分受眾群，包括用於建立自訂定位的行為和購買意圖標準。 - 自助式CRM 豐富模組，可幫助您更好地了解自己的潛在客戶和客戶- 營銷活動啟動模組，使您能夠創建和激活媒體計劃，從而根據您的受眾和預算最大限度地提高績效- 廣告創建模組，使您能夠快速、輕鬆地輕鬆創建適用於所有媒體的廣告格式 - 效果分析模組使您能夠一目了然地了解結果並進行相應優化。 ERMES 擁有 70 多個連接器，包括：Google Analytics、Google Ads、Google DV 360、Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、電子郵件、簡訊、連網電視、TheTradeDesk、ClearChannel、Spotify...這些連接器使創建在這些管道上開展有針對性的活動，並衡量其整體績效。 ERMES 平台提供三種主要配置： - 多本地版本，可根據其服務區域輕鬆管理本地廣告商店。 - 諮詢版本，使所有機構能夠為其客戶提供高效能媒體服務。 - 廣告主版本使品牌能夠獨立管理其媒體預算和績效。 ERMES 擁有數百名活躍客戶和管理價值數百萬美元的活動，是法國製造的廣告技術解決方案，可在所有媒體管道上輕鬆、精確且經濟地投放廣告。

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