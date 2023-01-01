WebCatalog
Elite Daily

Elite Daily

elitedaily.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Elite Daily」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Elite Daily 是 Z 世代女性在探索世界和探索自我的過程中的終極數位目的地。 Elite Daily 提供真實且相關的內容，涉及娛樂、約會、生活方式、美食、旅行、占星術、時尚和美容。

網站： elitedaily.com

免責聲明：WebCatalog 與 Elite Daily 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Bustle

Bustle

bustle.com

Refinery29

Refinery29

refinery29.com

Glamour UK

Glamour UK

glamourmagazine.co.uk

AJIO

AJIO

ajio.com

POPSUGAR

POPSUGAR

popsugar.com

Essence

Essence

essence.com

Teen Vogue

Teen Vogue

teenvogue.com

NET-A-PORTER

NET-A-PORTER

net-a-porter.com

New York Magazine

New York Magazine

nymag.com

Free People

Free People

freepeople.com

HelloGiggles

HelloGiggles

hellogiggles.com

YesStyle

YesStyle

yesstyle.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策