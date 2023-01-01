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您的私人老師將為您的下一次考試做好完美的準備。 從提供“最佳影片、筆記和測試”到“分析您的進度”和“解決您的疑慮”，EduRev 為您做這一切。 使用 EduRev 學習應用程式準備 UPSC、CAT、NEET、Class 1-12、IIT-JEE、GATE、CLAT、SSC、NDA/CDS、CA 和會計以及更多考試。 受到超過 800 萬用戶的信賴，並被 Google 評為最佳學習應用程式。 EduRev 每分鐘增加 10 個新用戶！

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