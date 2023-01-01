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Doubtnut 是排名第一的學習應用程式和學習應用程序，具有即時視訊解決方案，適用於NCERT 6 級、7 級、8 級、9 級、10 級、11 級和12 級、IIT JEE 準備、NEET 準備和CBSE、UP Board、Bihar委員會、拉賈斯坦邦委員會、MP 委員會、Telangana 委員會等 CBSE 和其他州委員會的 NCERT 解決方案是學生的關鍵要求。 Doubtnut 協助完成家庭作業、疑慮以及所有問題的解決方案。它幫助學生在 NEET 和 IIT JEE 中達到 AIR 100 以下。取得 IIT-JEE Mains & Advanced 往年考卷、NEET 往年試卷、NCERT 6 至 12 年級書籍、CBSE、Pathfinder Publications、RD Sharma、RS Aggarwal、Manohar Ray、KC Sinha、Cengage 董事會書籍的 PDF 和視頻解決方案和競爭性考試。 Doubtnut 是完美的 NEET 和 IIT JEE 準備應用程式。取得 NEET 和 IIT JEE 往年試卷的解決方案，以及各章 NEET MCQ 解決方案。取得所有印地語和英語學習材料，為 IIT JEE 和 NEET 做準備。

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