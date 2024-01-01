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網路評論對企業很重要的最大原因是，它們最終可以透過向消費者提供做出購買產品決定所需的資訊來增加銷售額，並創造「害怕錯過」的感覺以增加社交認同。對於在 Shopify、Wix 和 WooCommerce 上經營業務並希望最大限度提高轉換率的店主來說，Editorify 是一款必備應用程式。它可以幫助您輕鬆收集來自多個批發商的真實評論並將其匯入您的商店，以增強客戶的信任、最大限度地提高參與度、建立社會證明並獲得更多銷售。
目錄:
Business
評審管理軟體

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