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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

透過 ecloud 作為 /e/OS 的擴展，您可以擁有隨時隨地完成工作所需的一切。這些線上服務，包括我們的搜尋引擎、電子郵件平台和雲端儲存等，創造了一個獨特的隱私增強環境。與我們的作業系統一樣，我們精心挑選了最好的開源技術，為我們的用戶提供無縫的多平台體驗。

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