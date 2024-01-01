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eCairn 是一家專注於銷售、行銷和社群管理社交智慧的軟體公司 eCairn 為財務顧問提供社交媒體勘探解決方案，以發現數位富人群體並建立促進業務發展的關係。 進一步來說： * 在Twitter、部落格和LinkedIn 上繪製「富裕人群部落」並介紹潛在客戶- 例如：獨角獸公司的關鍵員工、灣區的企業家社區、特定地點的名人、非營利組織的董事會/受託人/關鍵人物，頂尖大學校友...... * 使用人類助理和演算法即時聆聽這些數位財富。 * 透過電子郵件和財務行動應用程式提供每日見解 顧問可以用來了解前景並發展關係。 * 衡量社群網路的努力。

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