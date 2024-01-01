Easy Insight 提供價格實惠、易於使用的 SaaS 商業智慧。與其他流行 SaaS 產品（例如 Basecamp、Zendesk 和 Salesforce）的即時連接具有預先建置的儀表板，可協助您啟動並執行並立即獲得結果。簡單的報告產生器可協助您在各種視覺化中快速調整或從頭開始建立任何新報告。當您準備好不再連接一兩個SaaS 產品時，Easy Insight 在產品本身中提供了強大的ETL 功能，可協助您匯入平面檔案或關聯式資料庫資料、轉換資料並將其與其他資料來源連接，以及創建一切從漂亮的執行儀表板到詳細的表格。廣泛且易於使用的安全功能使您可以輕鬆限制用戶可以看到的數據，使您能夠使用單一儀表板並以不同的方式向組織中的每個人展示它。每個銷售代表都將看到自己的數據，每個專案經理都將看到自己的項目，所有這些都在同一組核心儀表板上運行，從而大大降低了返工成本。

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