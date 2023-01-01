Dremio
app.dremio.cloud
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Dremio」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
透過 Dremio 的完全託管、雲端原生高效能 Lakehousing 服務，簡化 BI 並快速獲得洞察。
網站： dremio.com
免責聲明：WebCatalog 與 Dremio 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
k6 Cloud
app.k6.io
GitLabHost
app.gitlabhost.com
TiDB Cloud
tidbcloud.com
Pinecone
app.pinecone.io
RunDiffusion
app.rundiffusion.com
RunCode
runcode.io
YugabyteDB
cloud.yugabyte.com
CloudKarafka
customer.cloudkarafka.com
Columns Ai
columns.ai
HashiCorp Cloud Platform
portal.cloud.hashicorp.com
iconik
app.iconik.io
CloudCone
app.cloudcone.com