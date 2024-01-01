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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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Dragon Metrics 是一款一體化 SEO 套件，可將多個資料來源無縫地融合在一起，以全面了解網站的自然效能，而不是感覺像是一組單獨的工具。無論您的訂閱方案為何，您都可以使用 Dragon Metrics 的所有最佳功能，包括： • Report Builder 2.0：快速輕鬆地建立無限可自訂的白標報告，並自動化和擴展整個報告流程。 • 一流的排名跟踪，具有比市場上任何其他工具更深入的功能和報告。 • URL X 光：立即可視化單一URL 的數百個資料點• 每個網站多達140,000 個URL 的即時索引追蹤• 進階標記選項，包括根據自訂標準自動更新的動態標記• 強大的分段工具可讓您以任何可能的方式可視化性能• 高級Google Search Console 和GA 集成所有這一切都附帶： • 訪問任何計劃級別的所有功能• 多個用戶席位，無需額外費用• 無限制的免費一對一培訓•即時即時聊天支持

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