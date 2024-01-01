在 UX Metrics，我們的使命是讓每個人都可以使用線上用戶研究工具。我們用戶友好的平台旨在成為市場上最簡單的卡片分類和樹測試工具，同時不影響強大的功能。無論您是使用者體驗研究員、設計師、產品經理，還是只是熱衷於了解使用者行為，使用者體驗指標都適合您。讓我們與眾不同的是我們對簡單性和經濟性的承諾。我們相信進行使用者研究不應該很複雜或昂貴。 透過 UX Metrics，您無需成為經驗豐富的 UX 研究人員即可進行研究並獲得明確的結果。我們直覺的介面和逐步指導確保即使是初學者也可以輕鬆地完成整個過程。但不要被我們用戶友好的方法所迷惑——UX Metrics 是一個強大的工具，也適合專家研究人員。 經驗豐富的專業人士可以利用我們的先進功能來微調他們的研究並深入研究使用者見解。透過我們全面的分析和視覺化，您可以自信地提出數據驅動的建議並推動有影響力的設計決策。 我們了解負擔能力的重要性，特別是對於小型團隊和新創公司而言。這就是為什麼 UX Metrics 提供的定價方案不會讓你傾家蕩產。您可以存取所有基本功能並享受我們平台的優勢，而無需耗盡您的預算。因此，無論您是剛開始用戶研究之旅還是擁有多年的經驗，UX Metrics 都可以為您提供支援。運行您的研究，獲得清晰的結果，並輕鬆提出自信的建議。 立即加入我們，透過最簡單、最實惠的線上卡片分類和樹測試工具 – UX Metrics 釋放用戶洞察的力量。

目錄 :

網站： uxmetrics.com

免責聲明：WebCatalog 與 UX Metrics 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。