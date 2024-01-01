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Digital Twin Consortium® 是數位孿生領域的權威。它將產業、政府和學術界聯合起來，推動數位孿生技術的詞彙、架構、安全性和互通性方面的一致性。它推進了從航空航天到自然資源的數位孿生技術的使用。 數位孿生聯盟是一個由用戶組成的全球生態系統，他們正在推動數位孿生使用的最佳實踐，並定義新的數位孿生標準的要求。 數位孿生聯盟向任何對數位孿生感興趣的企業、組織或實體開放。我們的全球會員致力於在整個營運和供應鏈中使用數位孿生，並為自己及其客戶獲得最佳實踐和標準要求。
目錄:
Business
Machine Learning Software

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