Deepcoin是全球領先的綜合性加密貨幣衍生性商品交易平台，提供現貨、衍生性商品、理財、DEFI投資等綜合金融服務。 Deepcoin於2018年在新加坡成立，目前在加拿大和美國獲得多個執照。同時，深幣的全球服務團隊也已在多個國家和地區完成。

網站： deepcoin.com

免責聲明：WebCatalog 與 Deepcoin 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。