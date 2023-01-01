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Deepcoin是全球領先的綜合性加密貨幣衍生性商品交易平台，提供現貨、衍生性商品、理財、DEFI投資等綜合金融服務。 Deepcoin於2018年在新加坡成立，目前在加拿大和美國獲得多個執照。同時，深幣的全球服務團隊也已在多個國家和地區完成。

網站： deepcoin.com

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