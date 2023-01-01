WebCatalog
Bitget

Bitget

bitget.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Bitget」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Bitget是全球領先的加密貨幣衍生性商品跟單交易平台之一，提供現貨交易、衍生性商品交易、跟單交易。 Bitget 交易應用程式可讓您交易超過 100 種加密貨幣，包括比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH) 和萊特幣 (LTC) 等頂級加密貨幣。探索多種合約產品：USDT保證金期貨和幣保證金期貨。

網站： bitget.com

免責聲明：WebCatalog 與 Bitget 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Poloniex

Poloniex

poloniex.com

gate.io

gate.io

gate.io

MEXC

MEXC

mexc.com

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange

crypto.com

FTX

FTX

ftx.com

Coinlocally

Coinlocally

coinlocally.com

Remitano

Remitano

remitano.com

KuCoin Futures

KuCoin Futures

futures.kucoin.com

ZB.com

ZB.com

zb.com

Coinbase Pro

Coinbase Pro

pro.coinbase.com

Phemex

Phemex

phemex.com

Nomics

Nomics

nomics.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策