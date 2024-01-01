Data Deposit Box

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Data Deposit Box 是全球領先的雲端備份和儲存供應商之一，為 IT 經銷商、主機服務供應商 (MSP) 和中小型企業 (SMB) 提供服務。該公司的專利技術允許中小型企業透過一個易於使用的應用程式備份和管理無限數量的設備（包括 Windows、macOS、iOS、Android、Synology 和 QNAP NAS）。 自 2002 年以來，53 個國家的超過 350,000 名用戶和 200 多個合作夥伴信賴 Data Deposit Box 為他們帶來安心™保護。該公司的專利技術得到業界領先的 Protectionguarantee™ 的支持。
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