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CurrencyFreaks 是由 JFreaks Software Solutions 創建的貨幣 API。我們是一個由擁有瘋狂想法的優秀人才組成的小團隊。我們主要位於巴基斯坦拉合爾。作為 JFreaks 的一部分，我們從事軟體開發業務已有 3 年了。我們的專業知識包括數據分析和基於位置的應用程式開發。 在看到開發人員對穩定、清潔和經濟的貨幣 API 的需求後，JFreaks 決定推出一個簡單的貨幣轉換 API。 CurrencyFreaks API 為使用者提供可靠、準確且定期更新的 702 種世界貨幣的貨幣數據，其中包括 175 種法定貨幣、4 種金屬和 523 種加密貨幣。我們從在國外和加密貨幣交易所擁有權威地位的來源收集資料。 currencyFreaks 是 JFreaks 為您帶來的第二個開發人員的 API，體現了我們為開發環境提供有價值的工具的承諾。

網站： currencyfreaks.com

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