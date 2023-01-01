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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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該工具的主要目的是幫助建立調色板並基於它生成色調和陰影。只需選擇一種顏色，應用程式即可完成剩下的工作。您可以使用預選的顏色或顏色選擇器進行更多控制。

網站： colordesigner.io

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