該工具的主要目的是幫助建立調色板並基於它生成色調和陰影。只需選擇一種顏色，應用程式即可完成剩下的工作。您可以使用預選的顏色或顏色選擇器進行更多控制。

網站： colordesigner.io

免責聲明：WebCatalog 與 ColorDesigner.io 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。