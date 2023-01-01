WebCatalog
Friyay

Friyay

friyayapp.io

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Friyay」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

有了 Friyay，您只需點擊 1 次即可獲得所需的一切。 Friyay 擁有工具，幾乎可以組織任何內容：任務、筆記、文件、對話和資料。工具根據角色、專案規模和工作流程適應每個團隊和團隊成員的需求，因為不同的工作需要不同的工具。選擇您需要的工具並隨時新增。 Friyay 將所有內容整合到一個應用程式中，只需點擊一下即可。

網站： friyayapp.io

免責聲明：WebCatalog 與 Friyay 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Flow

Flow

app.getflow.com

Airsend

Airsend

live.airsend.io

Tixio

Tixio

app.tixio.io

heycollab

heycollab

app.heycollab.com

BloomUp

BloomUp

app.bloomup.io

Milanote

Milanote

app.milanote.com

Searchable.ai

Searchable.ai

app.searchable.cloud

AtlonPManager

AtlonPManager

pmanager.atlon.ch

Flowdock

Flowdock

flowdock.com

Workona

Workona

workona.com

Infinity

Infinity

app.startinfinity.com

PlayerPlus

PlayerPlus

spielerplus.de

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策