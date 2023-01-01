Friyay
friyayapp.io
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Friyay」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
有了 Friyay，您只需點擊 1 次即可獲得所需的一切。 Friyay 擁有工具，幾乎可以組織任何內容：任務、筆記、文件、對話和資料。工具根據角色、專案規模和工作流程適應每個團隊和團隊成員的需求，因為不同的工作需要不同的工具。選擇您需要的工具並隨時新增。 Friyay 將所有內容整合到一個應用程式中，只需點擊一下即可。
網站： friyayapp.io
免責聲明：WebCatalog 與 Friyay 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。