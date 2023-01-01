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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

友好、免費的驗證碼替代品 Cloudflare Turnstile 為網站訪客提供輕鬆、無驗證碼的 Web 體驗 - 只需一段簡單的免費程式碼。 更重要的是，Turnstile 可以阻止濫用並確認訪客是真實的，而不會產生資料隱私問題或驗證碼強加給使用者的糟糕的使用者體驗。

網站： cloudflare.com

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