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透過我們的銷售參與自動化平台和 CRM，立即與透過行銷活動產生的潛在客戶建立聯繫。當您收到潛在客戶時，請在 29 秒內發送個人化簡訊、接聽電話、發送電子郵件甚至一盒布朗尼蛋糕，以最大限度地提高潛在客戶轉換率。我們的特許經營客戶喜歡使用我們的平台保證他們的網路中 100% 的潛在客戶跟進。透過我們的自動跟進和排程技術輕鬆轉換潛在客戶。根據您所需的時間範圍和頻率安排與客戶的預約、電話、簡訊和電子郵件。此外，請確保您的團隊始終如一地跟進每個報價、每個失去的機會以及每個轉換的潛在客戶。透過我們的自動保留計畫建立長期關係並留住客戶。您只需付出最少的努力即可與您的客戶互動。安排電子郵件、簡訊和電話，並發送個人化明信片、感謝卡、布朗尼蛋糕、高爾夫球或其他實體媒體，以創建豐富的全通路保留和重新參與策略。使用我們的整合提案管理工具建立精美的提案或快速報價。當它們被打開時，以及當您的客戶使用我們的電子簽名工具簽署和批准您的工作時，您會收到通知。自動化線上評論管理，確保您也使用我們的聲譽管理器工具來優化您的線上聲譽。我們的平台專為家庭服務和其他服務特許經營和企業而設計。我們的資料架構使特許經營系統能夠開箱即用地部署我們的平台，無需進行大規模客製化即可滿足其需求。企業主和特許人都喜歡我們的視覺化管道和動態儀表板。追蹤和監控多地點或多單位業務的潛在客戶流、潛在客戶歸因、銷售進度、活動和成交率的成長

網站： clienttether.com

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