ChicMe
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「ChicMe」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
ChicMe自2015年以來一直致力於為全球消費者提供獨特的時尚產品。ChicMe始終以女性觀點為核心，與熱愛時尚、美學和生活方式的客戶建立了密切的關係。 ChicMe自成立以來，一直在全球傳播影響力，傳播快樂生活方式。 我們每週 7 天、每天 24 小時工作，每週推出 1,000 多種新產品，因此您可以以實惠的價格購買最新型號。我們讓時尚觸手可及、令人興奮，幫助世界各地的女士擁有她們夢想的衣櫃。
網站： chicme.com
免責聲明：WebCatalog 與 ChicMe 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。