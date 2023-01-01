WebCatalog

Chartbeat

Chartbeat

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： chartbeat.com

使用 WebCatalog 上「Chartbeat」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。

網站： chartbeat.com

免責聲明：WebCatalog 與 Chartbeat 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Trello

Trello

trello.com

Olo

Olo

olo.com

SocialFlow

SocialFlow

socialflow.com

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Square

Square

squareup.com

Outbrain

Outbrain

outbrain.com

Tweetmonk

Tweetmonk

tweetmonk.com

Google AdMob

Google AdMob

admob.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策