CDN Planet 於 2011 年推出，由 Aaron Peters 建造和營運。身為自由 Web 效能顧問和多 CDN 服務供應商 TurboBytes 的共同創辦人，Aaron 在 CDN 方面擁有 10 多年的經驗，包括進階配置、深入故障排除、流量引導和效能監控。

網站： cdnplanet.com

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