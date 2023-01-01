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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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CDN Planet 於 2011 年推出，由 Aaron Peters 建造和營運。身為自由 Web 效能顧問和多 CDN 服務供應商 TurboBytes 的共同創辦人，Aaron 在 CDN 方面擁有 10 多年的經驗，包括進階配置、深入故障排除、流量引導和效能監控。

網站： cdnplanet.com

免責聲明：WebCatalog 與 CDN Planet 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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