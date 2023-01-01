Castor EDC

Castor 是最受好評的電子資料收集 (EDC) 系統。 Castor 的 EDC、eConsent、ePRO、eCOA、數位註冊、eSource 和 eTMF 解決方案使研究人員能夠輕鬆捕獲和整合來自任何來源的資料並分散其試驗。

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