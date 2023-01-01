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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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使用現金自動記帳。發票、銀行交易和申報可以在會計系統中完全自動化。這就是 CASH 從您手中接管的 95% 以上的行政工作。這意味著您的會計始終是最新的，並且您對最重要的數據有最新的了解。 CASH：適用於各種業務的商業軟體。

網站： cashweb.nl

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